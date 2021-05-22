На Львівщині "чорний" лісоруб поранив поліцейського

Фото: ГУ Нацполіції Львівської області

У Бродівському лісгоспі на Львівщині 19-річний хлопець відстрілювався від поліції і лісівників, які документували незаконну рубку лісу

Про це повідомили в ГУ Нацполіції Львівської області.

21 травня, близько 22.40, лісники повідомили поліцію про те, що в одному з лісових масивів ДП "Бродівський лісгосп" знайшли підводу з колодами від зрубаних сосен.

Опівночі під час документування злочину, з протилежного берега річки невідомий вистрілив з рушниці і поранив 20-річного співробітника поліції, з яким були двох лісничих – 34-річний майстер лісу та 49-річний інженер лісгоспу. Після цього зловмисник втік на мотоциклі.

У результаті нападу поліцейський із проникним вогнепальним пораненням шиї госпіталізований, лісничих оглянули лікарі і відпустили додому.

Невдовзі правоохоронці встановили і затримали зловмисника. Це – 19-річний місцевий житель.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за посягання на життя правоохоронця. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дев'яти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, до суду скеровано обвинувальний акт стосовно директора ДП "Стрийське лісове господарство" за фактом службової недбалості, через яку державі завдано збитків на понад 24 млн грн.