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23 мая 2021, 12:20 4926

В Умани гражданин Израиля ранил двух паломников-хасидов, его задержали

23 мая 2021, 12:20 4926
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Фото: Полиция Черкасской области
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В Умани задержали 22-летнего гражданина Израиля, который устроил стрельбу и ранил двух паломников-хасидов, также граждан этого государства

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера, 22 мая около 15:00 на улице Софьи Перовской.

В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работники полиции впоследствии задержали злоумышленника, им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань. По факту стрельбы открыли уголовное дело.

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания задержанному меры пресечения. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции Черкасской области.

Напомним, ранее на Николаевщине мужчина устроил стрельбу: ранил себя и еще одного человека.

Черкасская область Умань стрельба хасидиы Израиль уголовное дело

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