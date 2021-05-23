В Умани гражданин Израиля ранил двух паломников-хасидов, его задержали

Фото: Полиция Черкасской области

В Умани задержали 22-летнего гражданина Израиля, который устроил стрельбу и ранил двух паломников-хасидов, также граждан этого государства

Об этом сообщает пресс-служба Полиции Черкасской области, передает RegioNews.

По данным правоохранителей, инцидент произошел вчера, 22 мая около 15:00 на улице Софьи Перовской.

В здании гостиницы между мужчинами возник конфликт, который перерос в стрельбу. Злоумышленник ранил одного хасида в грудную клетку, другого - в руку. После чего, скрылся в неизвестном направлении еще до приезда правоохранителей", - говорится в сообщении.

Медики скорой помощи госпитализировали раненых в больницу, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

Работники полиции впоследствии задержали злоумышленника, им оказался 22-летний гражданин Израиля, который прибыл в Умань. По факту стрельбы открыли уголовное дело.

Подозреваемому грозит от трех до семи лет лишения свободы.

Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания задержанному меры пресечения. В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего", - добавили в полиции Черкасской области.

Напомним, ранее на Николаевщине мужчина устроил стрельбу: ранил себя и еще одного человека.