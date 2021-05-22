В Одесі невідомі стріляли по вікнах голови суду, який розглядав справу Стерненка

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Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнах у його кабінеті стріляли невідомі.

Відповідного листа судді опублікували на сайті Вищої ради правосуддя, пише RegioNews.

Кічмаренко розповів, що 17 травня, прийшовши на роботу, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване поблизу робочого столу, було прострілене з невідомої зброї.

Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко на мене. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", - вважає суддя.

Поліція відкрила провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".

Нагадаємо, у січні суддя Кічмаренко вирішив змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Тоді його відпустили на поруки народному депутату від "Голосу" Роману Лозінському.