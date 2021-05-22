10:28  22 травня
Коронавірус підхопили ще понад чотири тисячі українців
11:24  22 травня
Щеплення від коронавірусу отримали ще понад 17 тисяч українців
11:10  22 травня
Вранці на Донбасі важко поранили українського захисника
UA | RU
UA | RU
22 травня 2021, 14:40 456

В Одесі невідомі стріляли по вікнах голови суду, який розглядав справу Стерненка

22 травня 2021, 14:40 456
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Голова Приморського суду Одеси Сергій Кічмаренко повідомив, що по вікнах у його кабінеті стріляли невідомі.

Відповідного листа судді опублікували на сайті Вищої ради правосуддя, пише RegioNews.

Кічмаренко розповів, що 17 травня, прийшовши на роботу, помітив, що одне з чотирьох вікон, розташоване поблизу робочого столу, було прострілене з невідомої зброї.

Виходячи з характеру пошкодження скла, траєкторія польоту кулі була спрямована чітко на мене. Те, що сталося, я пов’язую зі своєю службовою діяльністю, а також з перебуванням в моєму провадженні низки резонансних кримінальних справ", - вважає суддя.

Поліція відкрила провадження за статтею "Погроза вбивством, насильством або знищенням чи пошкодженням майна щодо судді".

Нагадаємо, у січні суддя Кічмаренко вирішив змінити запобіжний захід активісту Сергію Стерненку. Тоді його відпустили на поруки народному депутату від "Голосу" Роману Лозінському.

Одеса суд стрілянина Сергій Стерненко суддя

"Клеїв" дівчат: у Києві молодик стріляв по військовій частині
22 травня 2021, 12:24
На Миколаївщині чоловік відкрив вогонь: поранив себе і хлопця
21 травня 2021, 18:45
Апеляційний суд залишив Медведчука під домашнім арештом
21 травня 2021, 17:32
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Володимир Цибулько
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram