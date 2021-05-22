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22 травня 2021, 11:24 20

Щеплення від коронавірусу отримали ще понад 17 тисяч українців

22 травня 2021, 11:24 20
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Фото: ВВС Україна
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17 583 людини щеплено проти COVID-19 за добу 21 травня 2021 року

Про це повідомили в міністерстві охорони здоров`я, пише RegioNews.

Зокрема першу дозу вакцини отримала 6 091 людина, повністю імунізовані 11 492 українці.

Протягом доби працювали 300 мобільних бригад і 336 пункти щеплення.

Станом на 21 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 580 616 людей.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 977 011 осіб, з них отримали 1 дозу – 977 009 осіб, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 72 302. Загалом проведено 1 049 311 щеплень.

Нагадаємо, раніше Ляшко пообіцяв за літо вакцинувати від коронавірусу 5 млн українців.

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