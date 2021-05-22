Прививки от коронавируса получили еще более 17 тысяч украинцев

Фото: ВВС Украина

17 583 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 мая 2021 года

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.

В частности первую дозу вакцины получил 6 091 человек, полностью иммунизированы 11 492 украинца.

В течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пункта прививки.

По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.

С начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.

Напомним, ранее Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.