Прививки от коронавируса получили еще более 17 тысяч украинцев
17 583 человека привиты против COVID-19 за сутки 21 мая 2021 года
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, пишет RegioNews.
В частности первую дозу вакцины получил 6 091 человек, полностью иммунизированы 11 492 украинца.
В течение суток работали 300 мобильных бригад и 336 пункта прививки.
По состоянию на 21 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 580 616 людей.
С начала вакцинальной кампании привито 977 011 человек, из них получили 1 дозу – 977 009 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 72 302. Всего проведено 1 049 311 прививок.
Напомним, ранее Ляшко пообещал за лето вакцинировать от коронавируса 5 млн украинцев.
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