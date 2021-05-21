У Сумах побили ветерана АТО

Фото з відкритих джерел

У Сумах побили 41-річного ветерана АТО. Зловмисника затримали, однак потерпілий вирішив відмовитися від претензій до свого кривдника

Як пише RegioNews, про це "Укрінформу" повідомили у відділі комунікації поліції Сумської області.

"Першочергово на місці побиття було затримано чоловіка 1983 року народження, сумчанина, який побив потерпілого, 1980 р.н. Поліцейські опитали потерпілого. Потерпілий написав заяву про те, щоб не проводили будь-якої перевірки з даного приводу", - поінформували в поліції.

У соцмережах також повідомили про побиття учасника бойових дій. Так, у Фейсбук-спільноті "Спілка ветеранів війни з Росією" написали, що ветеран, на ім'я Єгор, у парку вступився за дівчат, яких бив грубіян.

"Після словесної перепалки грубіян наче заспокоївся, але як тільки ветеран почав йти, завдав удару зі спини, після чого бив ногами вже лежачого на землі. Свої геройства неадекват вирішив зафільмувати на відео, в якому принижував майже непритомного ветерана", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, нещодавно в Одесі через пасажира побилися таксисти.