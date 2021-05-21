Україна може отримати COVID-вакцину від США: у МОЗ розповіли подробиці

Фото: МОЗ

Провідна американська компанія може вже в серпні цього року поставити Україні вакцину від COVID-19

Про це в Facebook заявив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, пише RegioNews.

"Перший робочий день і перша зустріч про головне - забезпечення українців вакцинами. Мені випала честь зустрітися з великими друзями України в США: колишнім американським конгресменом Джимом Слаттері та його колегами", - зазначив Ляшко.

Він заявив, що на зустрічі обговорювали боротьбу з пандемією COVID-19.

"Питання вакцинації українців сьогодні для мене є першочерговими на порядку денному. Отримав запевнення у допомозі постачання до України вакцини від провідної американської компанії. В ході бесіди зазначив, що питання отримання вакцини проти коронавірусу до серпня 2021 перебуває під моїм особистим контролем і є пріоритетним. Обіцянки треба виконувати", - додав Ляшко.

При цьому він не уточнив, яка саме компанія поставить вакцину.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що МОЗ направить у регіони ще 500 тисяч доз вакцини CoronaVac.