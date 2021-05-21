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21 травня 2021, 12:10 86

Міськрада Львова підвищила вартість проїзду у громадському транспорті

21 травня 2021, 12:10 86
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Фото: із відкритих джерел
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Виконавчий комітет Львівської міської ради 21 травня прийняв рішення про підвищення вартості проїзду у громадському транспорті міста до 10 гривень

Про це повідомляється на сайті міської ради, передає RegioNews.

Зокрема, проїзд у маршрутках, автобусах та електротранспорті коштуватиме 10 гривень.

Однак у електротранспорті купівля квитка у водія коштуватиме 10 гривень, у кіоску – 9 гривень, при купівлі через електронні сервіси – 8,5 грн.

Для студентів вартість проїзду у електротранспорті буде становити 5 гривень, також зберігається пільговий проїзд для усіх категорій пільговиків

Економічно обґрунтований тариф на проїзд в електротранспорті складає 12 гривень 40 копійок, в автомобільному транспорті – 14 гривень 60 копійок, але ми зараз вносимо на розгляд виконавчого комітету пропозицію, щоби тариф складав 10 гривень", – заявила заступниця мера з питань житлово-комунального господарства Ірина Маруняк.

Під час засідання виконавчого комітету також повідомили, що рішення набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.

Також повідомлялось, що влада Миколаєва пояснила, чому в місті підвищують вартість проїзду

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