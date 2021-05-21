У Києві вночі згорів ресторан

Скріншот з відео

У Києві в ніч на п'ятницю, 21 травня, в Дарницькому районі загорівся ресторан, розташований по вулиці Срібнокільській

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Про причини виникнення масштабної пожежі поки інформації немає. Судячи з відеокадрів, потужне полум'я практично повністю знищило ресторан.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. З будинку евакуювали жителів, оскільки щільним димом затягнуло весь під'їзд.