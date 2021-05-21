11:33  21 травня
Україна позичила у Швеції оригінал Конституції Пилипа Орлика до Дня Незалежності
12:07  21 травня
У Міненерго анонсували зміни в роботі ринку електроенергії
08:11  21 травня
Обстріли на Донбасі продовжуються: за добу зафіксовано 10 порушень режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
21 травня 2021, 11:50 123

У Києві вночі згорів ресторан

21 травня 2021, 11:50 123
Читайте также на русском языке
Скріншот з відео
Читайте также
на русском языке

У Києві в ніч на п'ятницю, 21 травня, в Дарницькому районі загорівся ресторан, розташований по вулиці Срібнокільській

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Київ Оперативний".

Про причини виникнення масштабної пожежі поки інформації немає. Судячи з відеокадрів, потужне полум'я практично повністю знищило ресторан.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові горіла багатоповерхівка. З будинку евакуювали жителів, оскільки щільним димом затягнуло весь під'їзд.

Україна Київ пожежа рятувальники Столиця

 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
5 млрд грн. за пів року. Як Кирило Тимошенко перетворив Харківщину на свою "годівницю"
Ритуальний піар. Чому не варто було очікувати чогось особливого від сьогоднішніх слів Зеленського
Всі публікації »
Світлана Крюкова
Віталій Бала
Михайло Басараб
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua