День Києва в умовах карантину: КМДА розповіла, яким буде формат святкування
У Києві святкування дня міста цього року адаптували до вимог карантину, основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле
Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.
Святкова програма розпочнеться 26 травня, тоді проведуть музичну екскурсію Андріївським узвозом.
29 травня відбудеться урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість”, глядачам на відкритому повітрі покажуть близько 200 кінокартин.
Також заплановані наступні заходи:
- Kyiv fan fest на Співочому полі (29-30 травня);
- традиційний спортивний благодійний проєкт "Пробіг під каштанами” (30 травня);
- Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці" (29-31 травня);
- Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку (29-31 травня);
- Вітрильна регата на Київському річковому вокзалі (29-31 травня).
У КМДА нагадали, що муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів до дня міста.
Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.
У КМДА відбулися нові обшуки: цього разу через незаконне будівництво біля ЛавриВсі новини »
19 травня 2021, 12:59У шести регіонах можна послабити карантин, - МОЗ
19 травня 2021, 11:24Прокуратура Києва стверджує, що вже встановила на комунальних підприємствах столиці збитки на 43 млн грн
18 травня 2021, 21:14
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка