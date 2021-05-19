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19 травня 2021, 15:46 492

День Києва в умовах карантину: КМДА розповіла, яким буде формат святкування

19 травня 2021, 15:46 492
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Фото: із відкритих джерел
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У Києві святкування дня міста цього року адаптували до вимог карантину, основними локаціями стануть Арка дружби народів та Співоче поле

Про це повідомляє пресслужба КМДА, передає RegioNews.

Святкова програма розпочнеться 26 травня, тоді проведуть музичну екскурсію Андріївським узвозом.

29 травня відбудеться урочисте відкриття 50-го Київського міжнародного кінофестивалю "Молодість”, глядачам на відкритому повітрі покажуть близько 200 кінокартин.

Також заплановані наступні заходи:

  • Kyiv fan fest на Співочому полі (29-30 травня);
  • традиційний спортивний благодійний проєкт "Пробіг під каштанами” (30 травня);
  • Всеукраїнські змагання зі спортивного орієнтування "Кубок столиці" (29-31 травня);
  • Відкритий міський турнір із кікбоксингу на естраді Хрещатого парку (29-31 травня);
  • Вітрильна регата на Київському річковому вокзалі (29-31 травня).

У КМДА нагадали, що муніципальні музеї Києва також підготували цікаву програму для відвідувачів до дня міста.

Нагадаємо, раніше у Кличка сказали, коли у столиці може подорожчати проїзд.

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