Зеленский спровоцировал скандал, сфотографировавшись в вышиванке, которая очень похожа на косоворотку

Фото с Инстаграма Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Instagram опубликовал фото и поздравления с Днем вышиванки. На фото он с супругой в вышитых рубашках, но рубашка президента очень похожа на русскую косоворотку

Об этом сообщает RegioNews по информации из сообщения Владимира Зеленского в Инстаграм.

Наша гордость, наш символ и сокровище. С Днем вышиванки! - написал Зеленский.

Фотографии вызвали очень неоднозначную реакцию у пользователей соцсети.

Есть очень положительные комментарии к этому сообщению вроде "самая красивая президентская пара" или "Лучший президент, согласны?"

Но большинство комментаторов удивлены вышиванкой президента.

Многие из них просто констатируют: "Это косоворотка", "Косоворотка – рубаха русского покроя", "Странная вышиванка – больше на русскую косоворотку похожа", "Что за косоворотка?", "Вы в своем уме? Одеть на день вышиванки КОСОВОРОТКУ???? Это русская национальная рубаха! Боже, какой стыд!!!!"

Пользователи приводят цитату из Википедии.

Косоворотка (рус. косоворотка) - русская народная мужская рубашка с косым воротником (рус. ворот). Имеет разрез сбоку, а не посередине, как у обычных рубашек; по версии историка Дмитрия Лихачева, такой воротник создан для того, чтобы нательный крест не выпадал во время работы. Появилась в Московщине не раньше XV века. В Украине и Беларуси была неизвестна, вместо нее носили вышиванку.

Многие пользователи делают саркастические замечания: "И никто бубочке не скажет, что это русская косоворотка, а никакая не вышиванка", "Косоворотка? а, ну да, КАКАЯ РАЗНИЦА", "А сегодня праздник "косоворотки"? Или уже нет разницы что и как называть?", "Стилисты, ау, а ничего, что президент Украины одет в русскую рубаху"?..." и даже дают советы: "Сними не позорься".

Как сообщалось, согласно опросам "Рейтинга”, украинцы оценили работу Зеленского за два года на посту президента так: около 42% украинцев оценивают ее неудовлетворительно или ужасно и лишь 20% украинцев считают, что президент заслуживает оценки "хорошо".