Зеленський анонсував концепцію надання в оренду держдач

Офіс президента

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час пресконференції до другої річниці його каденції, пише RegioNews.

За його словами, зараз в таких дачах живуть колишні президенти, спікери та інші високопоставлені чиновники минулих років.

"Я вважаю це несправедливим. Там зараз президенти, спікери минулих років живуть. Вони під час свого президентства мали право жити. Але прийшов час... Вони всі повинні поїхати", - заявив президент.

Зеленський зазначив, що туди не заїдуть люди, пов'язані з ним.

"У нас буде концепція, ми її представимо суспільству, по Конча-Заспі, по ВДНГ, по Пущі-Водиці", - сказав він.

При цьому президент додав, що вважає за можливе, щоб ті чи інші чиновники могли під час своєї роботи на держслужбі за ринковими цінами орендувати держдачі.

Нагадаємо, нещодавно Зеленський доручив провести аудит земельних ділянок та будівництва будинків у Кончі-Заспі та Пущі-Водиці.