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20 травня 2021, 10:59 2250

Українці оцінили роботу Зеленського за два роки на посту президента - опитування "Рейтингу”

20 травня 2021, 10:59 2250
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Фото: з відкритих джерел
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Близько 42% українців оцінюють другий рік президентства Володимира Зеленського незадовільно або жахливо і лише 20% українців вважають, що президент заслуговує на оцінку "добре"

Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", передає RegioNews.

Чверть опитаних оцінюють другий рік правління президента Зеленського на відмінно або добре, 34% - задовільно, 42% - незадовільно або жахливо", - йдеться в даних опитування.

Зазначається, що відносно краще оцінюють другий рік каденції Зеленського мешканці Заходу, Центру та молодь.

Опитування проведене соціологічною групою "Рейтинг" 16-18 травня 2021 року серед 2500 респондентів по всій Україні за винятком окупованих Росією територій Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%.

Нагадаємо, 6 травня повідомлялось, що якби вибори до Верховної Ради відбулися найближчим часом, найбільше голосів отримала б правляча партія "Слуга народу", за неї готові проголосувати 19% усіх опитаних і 28% респондентів, які прийдуть на дільниці.

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