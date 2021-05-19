В Україні вже понад 37,5 тисяч людей завершили вакцинацію від COVID-19

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Принаймні однією дозою вакцини від коронавірусу в Україні вакцинували уже майже 995 тисяч людей. При цьому повний курс вакцинації пройшли понад 37,5 тисяч осіб.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на МОЗ України.

Від початку кампанії проведено усього 994 872 щеплення. Отримали 1 дозу – 957 346 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 37 526 осіб (із них 2 осіб отримали 1 дозу за кордоном), - повідомили у МОЗ.

Загалом в Україні з початку кампанії з вакцинації

щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 484 439 осіб,

вакциною CoronaVac – 83 108 осіб,

вакциною Pfizer/Comirnaty – 56 861 особа,

вакциною AstraZeneca – 332 940 осіб.

За 18 травня 2021 року проведено усього 19 088 щеплень. Отримали 1 дозу – 9 016 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 10 072 осіб. Так, напередодні щеплено вакциною AstraZeneca/Covishield – 480 осіб, вакциною CoronaVac – 6 070 осіб, вакциною Pfizer/Comirnaty – 5 412 осіб, вакциною AstraZeneca – 7 126 осіб.

Як повідомлялося, сьогодні в Україні понад п'ять тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині.