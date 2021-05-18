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Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
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18 травня 2021, 15:12 406

Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко

18 травня 2021, 15:12 406
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Фото: із відкритих джерел
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Наступна партія вакцини від COVID-19 Pfizer надійде в Україну в рамках глобальної ініціативи COVAX після 7 червня.

Про це під час форуму "Україна 30. Цифровізація" повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Наступну поставку в рамках глобальної ініціативи м-РНК вакцини ми очікуємо з 7 червня", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що сумарно упродовж цього тижня до України прибуде партія в майже 500 тис. доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, 18 травня Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer, вона налічує 120 тисяч доз.

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