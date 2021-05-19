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19 травня 2021, 08:59 7

В Україні понад п'ять тисяч нових COVID-хворих: найбільше на Харківщині

19 травня 2021, 08:59 7
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Фото: з відкритих джерел
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В Україні за 18 травня COVID-19 виявили у 5 138 осіб, госпіталізували 2 269 хворих, зафіксовано 227 летальних випадків, 17 102 пацієнти одужали

Як передає RegioNews, про це повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

5 138 нових випадків COVID-19 зафіксовано в Україні на 19 травня. Зокрема, захворіли 260 дітей та 187 медпрацівників", - йдеться у повідомленні.

Крім того, було здійснено тестувань за добу - 77 685.

За минулу добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Харківській (567), місті Київ (477), Дніпропетровській (457), Донецькій (336) та Київській (336) областях.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло - 2 165 233 людини;
  • одужали - 1 899 446 осіб;
  • летальних випадків - 48 696;
  • проведено ПЛР-тестів - 9 914 382.

Нагадаємо, 18 травня Верховна Рада відправила у відставку міністра Степанова.

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