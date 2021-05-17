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17 травня 2021, 18:06 253

У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні

17 травня 2021, 18:06 253
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Станом на 17 травня там вакцинували 42 925 осіб
Станом на 17 травня там вакцинували 42 925 осіб
Фото: із відкритих джерел
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У Полтавській області спостерігається найвищий показник вакцинації від COVID-19 серед усіх регіонів України, який становить 303 щеплення на 10 тисяч населення.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на дані порталу "Система охорони здоров’я України health-security", передає RegioNews.

Також серед лідерів Київська область, де роблять 99 щеплень на 10 тисяч населення, місто Київ, де показник становить 334,8, а також Черкаська область - 288,6.

Станом на 17 травня у Полтавській області вакцинували 42 925 осіб, із них препаратом AstraZeneca (CoviShield) - 19 272, CoronaVac - 3 993, Comirnaty (Pfizer) - 4 260, AstraZeneca - 15 400.

Щеплення двома дозами зробили 1159 особам, серед яких 231 миротворець із різних областей України, які на початку травня вирушили до Конго.

Планова ревакцинація пріоритетних груп населення на Полтавщині зараз триває препаратами Comirnaty (Pfizer) та CoronaVac.

Другими дозами викцинують працівників і мешканців інтернатів системи соціального захисту, рятувальників, учителів, маломобільні групи населення та осіб, які за ними доглядають.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Полтавщина виходить із "червоної” зони, голова ОДА Синєгубов розповів, які обмеження будуть діяти.

18 квітня Полтавщина отримала вакцину Pfizer, першими в області почали вакцинувати персонал і мешканців будинків для літніх людей.

коронавірус вакцина Полтавська область регіони вакцинація

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