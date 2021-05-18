Освітян, залучених до проведення ЗНО, вже почали щепити другою дозою вакцини проти COVID-19

Фото з відкритих джерел

Розпочалося щеплення проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році

Про це повідомляє МОЗ, передає RegioNews.

Для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації, - звертаються в МОЗ до освітян, які братимуть участь в організації ЗНО.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.