Освітян, залучених до проведення ЗНО, вже почали щепити другою дозою вакцини проти COVID-19
Розпочалося щеплення проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році
Про це повідомляє МОЗ, передає RegioNews.
Для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.
Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації, - звертаються в МОЗ до освітян, які братимуть участь в організації ЗНО.
Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.
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