15:12  18 травня
Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
16:49  18 травня
Рада відправила у відставку міністра інфраструктури Криклія
18:23  18 травня
Війна на Донбасі: окупанти тричі обстріляли позиції ЗСУ
UA | RU
UA | RU
18 травня 2021, 18:53 3

Освітян, залучених до проведення ЗНО, вже почали щепити другою дозою вакцини проти COVID-19

18 травня 2021, 18:53 3
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Розпочалося щеплення проти COVID-19 другою дозою вакцини CoronaVac від Sinovac Biotech освітян, залучених до проведення ЗНО у 2021 році

Про це повідомляє МОЗ, передає RegioNews.

Для повної імунізації необхідно отримати дві дози цієї вакцини з інтервалом у 28 днів.

Якщо вас ще не повідомили про те, коли ви отримаєте другу дозу, зверніться до керівника вашого закладу. Той надішле запит про організацію другого щеплення до регіонального координатора з імунізації та сповістить вас про дату та місце вакцинації, - звертаються в МОЗ до освітян, які братимуть участь в організації ЗНО.

Як повідомлялося, основна сесія ЗНО-2021 триватиме від 21 травня до 15 червня. Понад 13% її учасників – випускники минулих років.

ЗНО вакцинація освіта МОЗ вакцина друга доза

Україна отримає наступну партію вакцини Pfizer на початку червня - Ляшко
18 травня 2021, 15:12
Україна отримала нову партію COVID-вакцини від Pfizer
18 травня 2021, 10:39
У Полтавській області найкраща ситуація з COVID-вакцинацією в Україні
17 травня 2021, 18:06
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Так не діставайся ж ти нікому! Що чекає паралізований Слов'янськ
Глухий кут на 87-му окрузі. Три варіанти для розв'язання проблеми імені Вірастюка-Шевченка
Всі публікації »
Михайло Басараб
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Всі блоги »

Натисніть «Читати», щоб читати
Regionews.ua в Telegram

Читати в Telegram