В Украине уже более 37,5 тысяч человек завершили вакцинацию от COVID-19

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По крайней мере одной дозой вакцины от коронавируса в Украине вакцинировали уже почти 995 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошли более 37,5 тысяч человек.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

С начала кампании проведено всего 994 872 прививки. Получили 1 дозу – 957 346 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 37 526 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом), - сообщили в Минздраве.

В целом в Украине с начала кампании по вакцинации

привито вакциной AstraZeneca/Covishield – 484 439 человек,

вакциной CoronaVac – 83 108 человек,

вакциной Pfizer/Comirnaty – 56 861 человек,

вакциной AstraZeneca - 332 940 человек.

За 18 мая 2021 года проведено всего 19 088 прививок. Получили 1 дозу - 9 016 человек, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) – 10 072 человек. Так, накануне привито вакциной AstraZeneca/Covishield – 480 человек, вакциной CoronaVac – 6 070 человек, вакциной Pfizer/Comirnaty – 5 412 человек, вакциной AstraZeneca – 7 126 человек.

Как сообщалось, сегодня в Украине более пяти тысяч новых COVID-больных: больше всего на Харьковщине.