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17 травня 2021, 10:39 9

C 1 липня в Україні хочуть запустити "паспорт вакцинації"

17 травня 2021, 10:39 9
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Фото: з відкритих джерел
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У Міністерстві цифрової трансформації планують запустити так звані "паспорти вакцинації", а також розповіли про те, які дані будуть в ньому міститися

Як передає RegioNews, про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телеканалу 1+1.

За його словами, такий "паспорт" в Україні планують запустити з 1 липня. Зараз працюють над його наповненням і дизайном. Сертифікат буде як паперовим, так і електронним у додатку "Дія. Документ".

Зазначається, що документ також міститиме дані про те, коли і яким препаратом була вакцинована людина, чи хворіла вона COVID-19.

Ми впершу чергу орієнтуємось на міжнародні процеси, щоб українці мали змогу подорожувати з паспортом. Як його можна буде використовувати в Україні, залежить від МОЗ. Від того, яку вони оберуть політику. Наша частина технічна: зробити так, щоб вакциновані українці, мали цей сертифікат", - зазначив міністр.

Нагадавши, Україна першою у світі прирівняла електронні паспорти до звичайних, 30 березня відповідний закон підтримала Верховна Рада.

коронавірус паспорт Мінцифри документ вакцинація

 
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