На Франківщині перекривали трасу на Львів: громада протестує проти будівництва свиноферми

На їх підтримку виступив нардеп від "Слуги народу"

На їх підтримку виступив нардеп від "Слуги народу"

Фото поліції Івано-Франківської області

У селі Насташине Бурштинської громади люди перекривали автошлях "Мукачево — Івано-Франківськ — Львів". Таким способом селяни бойкотували будівництво свиноферми у їхній громаді.

Про це повідомляє Суспільне.Карпати, передає RegioNews.

Протести проти будівництва свиноферми тривають у цих селах від серпня 2019 року, час від часу спалахують протести.

Приблизно 50 людей, жителів сіл Насташине і Конюшки, безперервно ходили пішохідним переходом. Вони частково перекрили рух на дорозі — іноді пропускали службовий транспорт, автобуси і автівки з маленькими дітьми.

На підтримку громад, що не погоджуються з будівництвом свинокомплексу, виступив народний депутат Ігор Фріс.

І думка влади, що це декілька невдоволених, навряд є правильною. Підтверджую свою позицію, яка була, як рік, так і півтора назад — якщо громада не надасть згоду, причому, виражену офіційно на зборах, — моєї підтримки будівництво свинокомплексу не отримає в жодному випадку. І робочі місця тут ні до чого, — написав нардеп.

Правопорядок на місці забезпечували поліцейські блоку превенції, а також поліція діалогу.

Зараз рух транспорту на дорозі Н-09 у селі Насташине відновлений.

Як повідомлялося, у березні цього року на Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова. Мітингувальники перекривали трасу.