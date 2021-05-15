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15 травня 2021, 13:16 810

У столиці в нічному клубі сталася бійка зі стріляниною

15 травня 2021, 13:16 810
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Внаслідок інциденту постраждав охоронець закладу
Внаслідок інциденту постраждав охоронець закладу
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У Києві на вулиці Ревуцького сталася масова бійка зі стріляниною в нічному клубі «Культ».

Про це пише RegioNews з посиланням на повідомлення на сторінці dtp.kiev.ua в Facebook.

В ході конфлікту ледь не вбили охоронця - його забрала "швидка". Поліція затримала підозрюваного і вилучила у нього і ще кількох осіб зброю.

Людей з закладу вивели. На місце події прибула слідчо-оперативна група.

У Києві відбулася масова бійка зі стріляниною, ледь не вбили охоронця У столиці на вулиці Ревуцького в одному з нічних...

Posted by dtp.kiev.ua on Friday, May 14, 2021

Нагадаємо, у Миколаєві знайшли вбитим відомого українського історика.

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