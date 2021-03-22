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22 березня 2021, 10:51 59

На Житомирщині люди протестували через сміття зі Львова

22 березня 2021, 10:51 59
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Мітингувальники перекривали трасу
Мітингувальники перекривали трасу
Рixabay
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У Житомирській області місцеві жителі перекрили трасу "Київ-Ковель" під час протесту проти завезення сміття зі Львова.

Про це йдеться в сюжеті ТСН, пише RegioNews.

Мешканці села Грозино зажадали припинити везти сміття зі Львова на полігон побутових відходів, який розташований недалеко від їх села. За їхными словами, львівське сміття на звалище завозять несанкціоновано, і це триває вже більш як три роки.

Селяни не раз блокували вантажівки зі сміттям і викликали поліцію. Кажуть, полігон, якому вже понад півстоліття, вичерпав свій ресурс, а його територія розрослася і підходить до житлових будинків.

В поліції відкрили кримінальну справу за фактом неконтрольованого завезення сміття. Однак днями селяни зупинили нові фури з відходами. Тому вирішили провести попереджувальне перекриття дороги. Кажуть, будуть блокувати міжнародну трасу, поки їх не почують.

"Просимо вибачення у всіх водіїв, яких ми потурбували, але ми вже не можемо мовчати, просимо, щоб не завозили сміття з інших регіонів", — каже мешканка села Грозино Лілія Бондар.

Нагадаємо, раніше у Києві львівські шахтарі пікетували урядовий квартал.

Україна сміття Львів протест Житомирська область

 
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