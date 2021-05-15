На Хмельниччині у масштабній ДТП загинули четверо людей

На трасі зіткнулися три автівки - усі вони загорілися

На трасі зіткнулися три автівки - усі вони загорілися

Фото: Нацполіція

На трасі Житомир-Чернівці поблизу с. Веселівка Хмельницького району внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинули чотири людини.

Про це пише RegioNews з посиланням на поліцію Хмельницької області.

За попередніми даними, водій вантажного автомобіля DAF з причепом виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з мікроавтобусом "Мерседес Спринтер" та легковим автомобілем "Опель Комбо". Причіп вантажного автомобіля перекинувся, притиснувши "Мерседес Спринтер" і "Опель Комбо".

В результаті зіткнення усі транспортні засоби зайнялися. Рятувальникам вдалося локалізувати пожежу, після чого почався огляд місця події. За попередніми даними загиблих - четверо.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 3 статті 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Водій вантажного автомобіля затриманий в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Нагадаємо, раніше під Києвом на дорозі в автомобілі вибухнула газобалонна установка.