Підвищення тарифів: в Івано-Франківській області знову перекрили дороги

На місцях, де відбуваються протести, працюють працівники Нацполіції

На місцях, де відбуваються протести, працюють працівники Нацполіції

Фото: Нацполіція

22 січня в Івано-Франківській області місцеві мешканці, які протестують проти підвищення тарифів, перекрили автошляхи в чотирьох населених пунктах.

Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю обласної поліції Христину Максимчак, передає RegioNews.

Відомо, що дорогу перекривали в селі Ямниця поблизу Івано-Франківська, станом на 12:25 там було відновлено рух транспорту.

У селі Майдан Ямницької територіальної громади дорогу перекривають близько 50 людей, у селі Голинь Калуського району - близько 60.

Також поліція нарахувала близько 30 осіб, які перекривають дорогу Н-10 у селі Креховичі Калуського району.

На всіх перекриттях знаходяться правоохоронці. Вони забезпечують охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. На кожному перекритті є поліцейські діалогу. Вони спілкуються з громадянами. Порушень і конфліктних ситуацій немає", - розповіла Максимчак.

Нагадаємо, 13 січня у Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.

14 січня під Івано-Франківськом люди знову перекрили дорогу.