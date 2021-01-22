Підвищення тарифів: в Івано-Франківській області знову перекрили дороги
22 січня в Івано-Франківській області місцеві мешканці, які протестують проти підвищення тарифів, перекрили автошляхи в чотирьох населених пунктах.
Про це повідомляє Суспільне із посиланням на речницю обласної поліції Христину Максимчак, передає RegioNews.
Відомо, що дорогу перекривали в селі Ямниця поблизу Івано-Франківська, станом на 12:25 там було відновлено рух транспорту.
У селі Майдан Ямницької територіальної громади дорогу перекривають близько 50 людей, у селі Голинь Калуського району - близько 60.
Також поліція нарахувала близько 30 осіб, які перекривають дорогу Н-10 у селі Креховичі Калуського району.
На всіх перекриттях знаходяться правоохоронці. Вони забезпечують охорону громадського порядку та безпеку дорожнього руху. На кожному перекритті є поліцейські діалогу. Вони спілкуються з громадянами. Порушень і конфліктних ситуацій немає", - розповіла Максимчак.
Нагадаємо, 13 січня у Ямниці люди долучились до протесту проти підвищення комунальних тарифів.