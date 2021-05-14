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14 травня 2021, 16:34 7

В Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн

14 травня 2021, 16:34 7
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Фото: Нацполіція
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На Закарпатті правоохоронці вручили підозру ексголові районного управління Держгеокадастру у незаконному виведенні із власності громади земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає RegioNews.

За даними слідства, колишня очільниця управління сприяла переоформленню ділянки в Ужгороді площею 1,6 га, згодом там почалося будівництво багатоповерхівки.

Такими умисними діями, чиновниця заподіяла громаді міста матеріальних збитків на суму майже 15 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні.

Чиновницю підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель.

кримінальна справа поліція Ужгород Закарпаття Держгеокадастр

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