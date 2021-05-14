В Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн
На Закарпатті правоохоронці вручили підозру ексголові районного управління Держгеокадастру у незаконному виведенні із власності громади земельної ділянки.
Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає RegioNews.
За даними слідства, колишня очільниця управління сприяла переоформленню ділянки в Ужгороді площею 1,6 га, згодом там почалося будівництво багатоповерхівки.
Такими умисними діями, чиновниця заподіяла громаді міста матеріальних збитків на суму майже 15 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні.
Чиновницю підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.
Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади.
Нагадаємо, чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель.