В Ужгороді чиновницю Держгеокадастру звинувачують у недбалості, що коштувала бюджету 15 млн

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років

Жінці загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років

Фото: Нацполіція

На Закарпатті правоохоронці вручили підозру ексголові районного управління Держгеокадастру у незаконному виведенні із власності громади земельної ділянки.

Про це повідомляє пресслужба поліції Закарпатської області, передає RegioNews. За даними слідства, колишня очільниця управління сприяла переоформленню ділянки в Ужгороді площею 1,6 га, згодом там почалося будівництво багатоповерхівки. Такими умисними діями, чиновниця заподіяла громаді міста матеріальних збитків на суму майже 15 мільйонів гривень”, - йдеться в повідомленні. Чиновницю підозрюють у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків. Підозрюваній загрожує позбавлення волі на строк від двох до п’яти років з позбавленням права обіймати певні посади. Нагадаємо, чиновникам Держгеокадастру Закарпаття вручили підозри за розкрадання 54 га земель.

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