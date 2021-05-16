10:38  16 мая
В Украине зафиксировано 3620 новых случаев COVID-19
16:41  15 мая
Ляшко сделал заявление относительно своего назначения на должность главы Минздрава
18:40  16 мая
Сутки на Донбассе: 4 обстрела, из них дважды - возле Новотошковского
UA | RU
UA | RU
16 мая 2021, 16:51 5

На Франковщине перекрывали трассу на Львов: община протестует против строительства свинофермы

16 мая 2021, 16:51 5
Читайте також українською мовою
В их поддержку выступил нардеп от "Слуги народа"
В их поддержку выступил нардеп от "Слуги народа"
Фото полиции Ивано-Франковской области
Читайте також
українською мовою

В селе Насташино Бурштынской общины люди перекрывали автодорогу "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов". Таким способом крестьяне бойкотировали строительство свинофермы в их общине.

Об этом сообщает Суспильне.Карпаты, передает RegioNews.

Протесты против строительства свинофермы продолжаются в этих селах с августа 2019 года, время от времени вспыхивают протесты.

Примерно 50 человек, жителей сел Насташино и Конюшки, непрерывно ходили по пешеходному переходу. Они частично перекрыли движение на дороге — иногда пропускали служебный транспорт, автобусы и машины с маленькими детьми.

В поддержку общин, не соглашающихся со строительством свинокомплекса, выступил народный депутат Игорь Фрис.

И мнение властей, что это несколько недовольных, вряд ли правильно. Подтверждаю свою позицию, которая была, как год, так и полтора назад — если община не даст согласие, причем, выраженное официально на собрании, — моей поддержки строительство свинокомплекса не получит ни в коем случае. И рабочие места здесь ни при чем, - написал нардеп.

Правопорядок на месте обеспечивали полицейские блока превенции, а также полиция диалога.

Сейчас движение транспорта на дороге Н-09 в селе Насташино восстановлено.

Как сообщалось, в марте этого года на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова. Митингующие перекрывали трассу.

В Ивано-Франковской области перекрывали дороги в январе - из-за повышения тарифов.

акции протеста митинг перекрытие Прикарпатье строительство нардеп полиция

На Хмельнитчине в масштабном ДТП погибли четыре человека
15 мая 2021, 15:33
В столице в ночном клубе произошла драка со стрельбой
15 мая 2021, 13:16
В Ужгороде чиновницу Госгеокадастра обвиняют в халатности, которая стоила бюджету 15 млн
14 мая 2021, 16:34
Все новости »
 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
27 января 2021
Чем Олег Татаров ценен для Офиса президента
Все видео »
Футбольная победа вместо объединенных бульваров. Чем власти Ивано-Франковска поздравили жителей с днем города
Запорожские иуды: как мэра Буряка предала его же коалиция
Все публикации »
Владимир Фесенко
Виктор Небоженко
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Читать», чтобы читать
Regionews.ua в Telegram

Читать в Telegram