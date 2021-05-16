На Франковщине перекрывали трассу на Львов: община протестует против строительства свинофермы

В их поддержку выступил нардеп от "Слуги народа"

В их поддержку выступил нардеп от "Слуги народа"

Фото полиции Ивано-Франковской области

В селе Насташино Бурштынской общины люди перекрывали автодорогу "Мукачево-Ивано-Франковск-Львов". Таким способом крестьяне бойкотировали строительство свинофермы в их общине.

Об этом сообщает Суспильне.Карпаты, передает RegioNews.

Протесты против строительства свинофермы продолжаются в этих селах с августа 2019 года, время от времени вспыхивают протесты.

Примерно 50 человек, жителей сел Насташино и Конюшки, непрерывно ходили по пешеходному переходу. Они частично перекрыли движение на дороге — иногда пропускали служебный транспорт, автобусы и машины с маленькими детьми.

В поддержку общин, не соглашающихся со строительством свинокомплекса, выступил народный депутат Игорь Фрис.

И мнение властей, что это несколько недовольных, вряд ли правильно. Подтверждаю свою позицию, которая была, как год, так и полтора назад — если община не даст согласие, причем, выраженное официально на собрании, — моей поддержки строительство свинокомплекса не получит ни в коем случае. И рабочие места здесь ни при чем, - написал нардеп.

Правопорядок на месте обеспечивали полицейские блока превенции, а также полиция диалога.

Сейчас движение транспорта на дороге Н-09 в селе Насташино восстановлено.

Как сообщалось, в марте этого года на Житомирщине люди протестовали из-за мусора из Львова. Митингующие перекрывали трассу.