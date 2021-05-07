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07 травня 2021, 15:02 195

Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі коронавірусу

07 травня 2021, 15:02 195
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Ця хвиля COVID-19 забрала більше життів українців, ніж дві перші
Ця хвиля COVID-19 забрала більше життів українців, ніж дві перші
Фото: із відкритих джерел
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Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що Україна вийшла із третьої хвилі пандемії коронавірусу.

Про це він написав у Facebook, передає RegioNews.

Нарешті можу констатувати, що ми вийшли з третьої хвилі пандемії. З завтрашнього дня в Україні не залишиться жодного регіону з "червоним" рівнем епіднебезпеки”, - заявив міністр.

Також Степанов повідомив, що два місяці піку пандемії були надзвичайно складними, і третя хвиля забрала найбільше життів порівняно із першими двома.

За його словами, перші тижні "вірус розвивався шаленими темпами, галопом підкошуючи цілі міста”. Пік цієї хвилі припав на кінець березня і початок квітня.

На піку епідемії в лікарнях були 44 тисячі пацієнтів, які перебували на кисневій терапії. А ще рік тому потужності всієї країни складали всього 3,5 тисячі ліжок”, - зазначив глава МОЗ.

Степанов додав, що попри покращення ситуації, зараз надзвичайно важливо не розслаблятися, а продовжувати дотримуватися протиепідемічних правил на вихідних.

Нагадаємо, з 3 квітня у Сумах посилили карантин - тоді заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.

Також у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.

7 травня у Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину, це останній регіон, де діяла "червона" зона епідемічної небезпеки.

коронавірус карантин заява МОЗ пандемія Максим Степанов

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