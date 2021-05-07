У Сумській області скасували обмеження "червоної" зони карантину
Сьогодні, 7 травня під час позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) було ухвалене рішення про виведення Сумської області із “червоної” зони карантину.
Про це повідомив Міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов, передає RegioNews.
Державна комісія вирішила скасувати з 00 години 00 хвилин 08 травня 2021 року "червоний” рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області”, - написав Немчінов.
Він додав, що на території області будуть діяти обмежувальні заходи, передбачені для "жовтої” зони карантину.
Таким чином, вже від завтра усі області України перебувають у "помаранчевій” та "жовтій” зоні карантину.
Нагадаємо, з 3 квітня у Сумах посилили карантин - тоді заборонили відвідувати школи, парки та спортивні майданчики.
5 травня у Харківській, Хмельницькій та Чернігівській областях офіційно скасували "червону” зону.
Наступного дня стало відомо, що Запорізьку та Полтавську області виводять із "червоної” зони карантину.