Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны коронавируса

Эта волна COVID-19 унесла больше жизней украинцев, чем две первые

Эта волна COVID-19 унесла больше жизней украинцев, чем две первые

Фото: из открытых источников

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса.

Об этом он написал в Facebook, передает RegioNews.

Наконец могу констатировать, что мы вышли из третьей волны пандемии. С завтрашнего дня в Украине не останется ни одного региона с "красным" уровнем епидопасности", - заявил министр.

Также Степанов сообщил, что два месяца пика пандемии были чрезвычайно сложными, и третья волна унесла больше жизней по сравнению с первыми двумя.

По его словам, первые недели "вирус развивался бешеными темпами, галопом подкашивая целые города". Пик этой волны пришелся на конец марта и начало апреля.

На пике эпидемии в больницах были 44 тысячи пациентов, находившихся на кислородной терапии. А еще год назад мощности всей страны составляли всего 3,5 тысячи коек", - отметил глава Минздрава.

Степанов добавил, что несмотря на улучшение ситуации, сейчас чрезвычайно важно не расслабляться, а продолжать придерживаться противоэпидемических правил на выходных.

Напомним, с 3 апреля в Сумах усилили карантин - тогда запретили посещать школы, парки и спортивные площадки.

Также в Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях официально отменили "красную" зону.

7 мая в Сумской области отменили ограничения "красной" зоны карантина, это последний регион, где действовала "красная" зона эпидемической опасности.