МОЗ почне проводити перевірки процесу вакцинації в регіонах

У відомстві стверджують, що отримують багато повідомлень про відмови і позачергові щеплення

У відомстві стверджують, що отримують багато повідомлень про відмови і позачергові щеплення

Фото: із відкритих джерел

Міністерство охорони здоров’я з наступного тижня почне проводити в регіонах моніторингові перевірки для аналізу кампанії вакцинації від COVID-19 на місцях.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

З наступного тижня почнуться моніторингові візити по областям України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинального кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою", - заявив Ляшко.

За його словами, чиновники МОЗ розглянуть кожен конкретний випадок порушення алгоритмів, які визначені для цієї вакцинальної кампанії.

Також регіонам будуть надані практичні поради оптимізації процесу вакцинації відповідно до світових стандартів.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві.