11:49  07 травня
Ляшко повідомив дати введення другої дози вакцин від COVID-19
09:19  07 травня
У центрі Одеси "замінували" будинок: на газовій трубі виявили гранату
08:41  07 травня
Загострення на Донбасі: зафіксовано 16 нових порушень, двоє військових загинули
UA | RU
UA | RU
07 травня 2021, 12:08 104

МОЗ почне проводити перевірки процесу вакцинації в регіонах

07 травня 2021, 12:08 104
Читайте также на русском языке
У відомстві стверджують, що отримують багато повідомлень про відмови і позачергові щеплення
У відомстві стверджують, що отримують багато повідомлень про відмови і позачергові щеплення
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Міністерство охорони здоров’я з наступного тижня почне проводити в регіонах моніторингові перевірки для аналізу кампанії вакцинації від COVID-19 на місцях.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

З наступного тижня почнуться моніторингові візити по областям України, метою яких є проаналізувати стан проведення вакцинального кампанії. Оскільки дуже часто з'являються повідомлення або про відмову робити щеплення без декларації, або про вакцинацію людей, які не передбачені дорожньою картою", - заявив Ляшко.

За його словами, чиновники МОЗ розглянуть кожен конкретний випадок порушення алгоритмів, які визначені для цієї вакцинальної кампанії.

Також регіонам будуть надані практичні поради оптимізації процесу вакцинації відповідно до світових стандартів.

Нагадаємо, в Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві.

заява перевірки МОЗ Віктор Ляшко регіони вакцинація

В Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві
07 травня 2021, 11:35
МОЗ готує подання про скасування у Сумській області "червоної” зони - Ляшко
07 травня 2021, 10:28
"Слуги народу" розглянуть відставку Степанова - Арахамія
07 травня 2021, 09:49
Всі новини »
 
Рік уряду Шмигаля
Вся президентська рать
50 відтінків Зеленського
Місцеві коаліції: хто буде контролювати регіони
Підписуйтесь на RegioNews
21 квітня 2021
Колектив "Времени Добкина" біля Харківської міськради вимагав припинити бандитизм і провокації
31 березня 2021
Мер Черкас Бондаренко: "Президент не знає, що робиться в регіонах"
27 січня 2021
Чим Олег Татаров цінний для Офісу президента
Всі відео »
Тігіпко 2.0. Навіщо Колесніков створює нову партію
Нічого святого. Як Терехов взяв вогонь на себе і все собі зіпсував
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Кирило Сазонов
Володимир Фесенко
Всі блоги »

Натисніть «Подобається», щоб читати
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua