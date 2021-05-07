В Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві
В Україні упродовж минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 37 967 осіб, найбільше людей вакцинували у Києві (6 026), найменше доз використали у Харківській (317) та Полтавській (153) областях.
Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.
За його словами, загалом в Україні вже зробили 821 770 щеплень від коронавірусу, із них завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 осіб. 2 громадян України отримали 1 дозу за кордоном.
Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини”, - розповів Степанов.
Кількість щеплень, зроблених у регіонах за минулу добу:
- Київ - 6026 щеплень;
- Вінницька область - 1858 щеплень;
- Волинська область - 698 щеплень;
- Дніпропетровська область - 4358 щеплень;
- Донецька область - 1265 щеплень;
- Житомирська область - 692 щеплення;
- Закарпатська область - 522 щеплення;
- Запорізька область - 1713 щеплень;
- Івано-Франківська область - 783 щеплення;
- Київська область - 3557 щеплень;
- Кіровоградська область - 645 щеплень;
- Луганська область - 668 щеплень;
- Львівська область - 2789 щеплень;
- Миколаївська область - 1217 щеплень;
- Одеська область - 1444 щеплення;
- Полтавська область - 153 щеплення;
- Рівненська область - 1039 щеплень;
- Сумська область - 1203 щеплення;
- Тернопільська область - 704 щеплення;
- Харківська область - 317 щеплень;
- Херсонська область - 2410 щеплень;
- Хмельницька область - 1376 щеплень;
- Черкаська область - 1134 щеплення;
- Чернівецька область - 452 щеплення;
- Чернігівська область - 944 щеплення.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в Україні понад 8 тисяч нових хворих: найбільше на Харківщині, за добу померло 379 пацієнтів.