В Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві

Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 громадян

Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 громадян

Фото: із відкритих джерел

В Україні упродовж минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 37 967 осіб, найбільше людей вакцинували у Києві (6 026), найменше доз використали у Харківській (317) та Полтавській (153) областях.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, загалом в Україні вже зробили 821 770 щеплень від коронавірусу, із них завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 осіб. 2 громадян України отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини”, - розповів Степанов.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах за минулу добу:

Київ - 6026 щеплень;

Вінницька область - 1858 щеплень;

Волинська область - 698 щеплень;

Дніпропетровська область - 4358 щеплень;

Донецька область - 1265 щеплень;

Житомирська область - 692 щеплення;

Закарпатська область - 522 щеплення;

Запорізька область - 1713 щеплень;

Івано-Франківська область - 783 щеплення;

Київська область - 3557 щеплень;

Кіровоградська область - 645 щеплень;

Луганська область - 668 щеплень;

Львівська область - 2789 щеплень;

Миколаївська область - 1217 щеплень;

Одеська область - 1444 щеплення;

Полтавська область - 153 щеплення;

Рівненська область - 1039 щеплень;

Сумська область - 1203 щеплення;

Тернопільська область - 704 щеплення;

Харківська область - 317 щеплень;

Херсонська область - 2410 щеплень;

Хмельницька область - 1376 щеплень;

Черкаська область - 1134 щеплення;

Чернівецька область - 452 щеплення;

Чернігівська область - 944 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні понад 8 тисяч нових хворих: найбільше на Харківщині, за добу померло 379 пацієнтів.