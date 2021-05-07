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07 травня 2021, 11:35 12

В Україні за добу вакцинували майже 40 тисяч осіб, найбільше у Києві

07 травня 2021, 11:35 12
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Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 громадян
Завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 громадян
Фото: із відкритих джерел
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В Україні упродовж минулої доби щеплення від COVID-19 отримали 37 967 осіб, найбільше людей вакцинували у Києві (6 026), найменше доз використали у Харківській (317) та Полтавській (153) областях.

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає RegioNews.

За його словами, загалом в Україні вже зробили 821 770 щеплень від коронавірусу, із них завершили вакцинацію, тобто отримали 2 дози препарату - 428 осіб. 2 громадян України отримали 1 дозу за кордоном.

Щеплення проводилось 257 мобільними бригадами з імунізації та 1 576 пунктами щеплення. Станом на 6 травня 2021 року до листа очікування вакцинації від COVID-19 записались 522 273 людини”, - розповів Степанов.

Кількість щеплень, зроблених у регіонах за минулу добу:

  • Київ - 6026 щеплень;
  • Вінницька область - 1858 щеплень;
  • Волинська область - 698 щеплень;
  • Дніпропетровська область - 4358 щеплень;
  • Донецька область - 1265 щеплень;
  • Житомирська область - 692 щеплення;
  • Закарпатська область - 522 щеплення;
  • Запорізька область - 1713 щеплень;
  • Івано-Франківська область - 783 щеплення;
  • Київська область - 3557 щеплень;
  • Кіровоградська область - 645 щеплень;
  • Луганська область - 668 щеплень;
  • Львівська область - 2789 щеплень;
  • Миколаївська область - 1217 щеплень;
  • Одеська область - 1444 щеплення;
  • Полтавська область - 153 щеплення;
  • Рівненська область - 1039 щеплень;
  • Сумська область - 1203 щеплення;
  • Тернопільська область - 704 щеплення;
  • Харківська область - 317 щеплень;
  • Херсонська область - 2410 щеплень;
  • Хмельницька область - 1376 щеплень;
  • Черкаська область - 1134 щеплення;
  • Чернівецька область - 452 щеплення;
  • Чернігівська область - 944 щеплення.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в Україні понад 8 тисяч нових хворих: найбільше на Харківщині, за добу померло 379 пацієнтів.

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