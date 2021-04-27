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27 квітня 2021, 11:19 191

В СБУ блокували масштабну хакерську атаку спецслужб РФ на держоргани України

27 квітня 2021, 11:19 191
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Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування
Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування
Фото: СБУ
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Кіберфахівці СБУ не дали спецслужбам РФ здійснити потужну вірусну атаку на держоргани України. Російські куратори діяли через завербованого українського хакера, який мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням.

Як передає RegioNews, про це повідомив пресцентр СБУ.

Ціллю атаки були центральні органи влади та органи місцевого самоврядування, а мета зловмисників - заблокувати роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури", - повідомили оперативники.

Встановлено, що спецслужби РФ діяли через мешканця Запоріжжя. Через інтернет він отримав від громадянина РФ пропозицію на конфіденційне співробітництво. Хакер погодився за гроші вести підривну діяльність проти України. Зловмисник, зокрема, зобов’язався здійснити цільову вірусну атаку на державні електронні інформаційні ресурси.

За задумом "кураторів", чоловік мав надіслати українським посадовцям замаскований файл зі шпигунським програмним забезпеченням. Розсилка мала забезпечити вірусне ураження закритих електронних інформаційних систем державних установ та органів місцевого самоврядування.

Замовники хотіли отримати несанкціонований доступ до інформації, яка могла блокувати сталу роботу об’єктів інформаційної та критичної інфраструктури.

Організатору повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, раніше тернопільський хакер обікрав фінустанови 11 країн світу - йому повідомлено про підозру.

РФ СБУ хакери інфраструктура порушення соцмережі

 
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