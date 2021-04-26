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26 квітня 2021, 16:16 8

"Відкат" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила оборудку посадовців на ремонті доріг

26 квітня 2021, 16:16 8
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Одному з чиновників повідомлено про підозру
Одному з чиновників повідомлено про підозру
Фото СБУ
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Служба безпеки України викрила у Чернівецькій області корупційний механізм отримання коштів, виділених на ремонт автотранспортних сполучень на території регіону.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу СБУ в Чернівецькій області.

За попередніми даними слідства, до протиправної діяльності причетні декілька посадовців одного з управлінь облдержадміністрації, обласної служби автодоріг та представники афілійованої комерційної структури. Учасники схеми вимагали від підрядника "відкат" з перерахованих бюджетних грошей за виконаний ремонт доріг.

Для "узаконення" оборудки її організатори уклали фіктивні угоди та акти про надання послуг з підконтрольною фірмою-посередником.

У межах контролю за вчиненням злочину, правоохоронці задокументували банківський переказ зловмисникам у розмірі 600 тис. грн неправомірної вигоди.

Під час обшуків за місцями роботи, реєстрації ділків, їх постійного проживання і тимчасового перебування, вилучено носії інформації, засоби зв’язку і чорнові записи із доказами незаконної діяльності.

Одному з організаторів схеми повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального Кодексу України та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу, - повідомила речниця Управління СБУ в Чернівецькій області Леся Федоренко.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення та притягнення до відповідальності осіб, причетних до оборудки.

Заходи із викриття корупції проводились спільно зі слідчими Національної поліції за процесуального керівництва Чернівецької обласної прокуратури.

"Відкат" у 600 тисяч гривень: на Буковині СБУ викрила оборудку посадовців на ремонті доріг Служба безпеки України...

Posted by Управління СБ України в Чернівецькій області on Monday, April 26, 2021

Як повідомлялося, 22 квітня у Чернівецькій ОДА поліція проводила обшуки. Йдеться про хабар за "сприяння" в укладенні договорів підряду на виконання робіт за бюджетні кошти.

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