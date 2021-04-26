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26 квітня 2021, 17:11 35

СБУ затримала членів банди, які підробляли паспорти країн ЄС

26 квітня 2021, 17:11 35
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Фото: СБУ
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На Київщині працівники Служби безпеки України затримали членів міжрегіональної організованої злочинної групи, яка займалася незаконним переправленням іноземців та українців до країн Євросоюзу.

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

За даними слідства, вони виготовляли підроблені паспорти європейських держав, а також трудові контракти в Євросоюзі.

Угруповання діяло протягом останніх 3-х років. Щомісяця "послугами” користувалось від 5 до 10 клієнтів. Вартість одного підробленого паспорта становила $2,5 тис., вартість "липового” трудового контракту від 600 до 800 американських доларів”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели спецоперацію, під час якої у Київській області затримали "на гарячому” організатора схеми, який передав іноземцям два фальшивих паспорти однієї з країн ЄС.

Під час обшуків у Черкаській та Закарпатській областях СБУ знайшла підроблені паспорти, трудові контракти та готівку, отриману злочинним шляхом.

Наразі вирішується питання щодо оголошення ще 3-ом учасникам угруповання підозр у вчиненні злочину.

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