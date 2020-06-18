Верховна Рада дозволила випускникам складати ДПА за бажанням

Проект закону вніс у Раду президент Зеленський 17 червня

Проект закону вніс у Раду президент Зеленський 17 червня

Фото: flickr

Верховна рада схвалила проект Закону президента Зеленського та скасувала обов'язкову державну підсумкову атестацію цього року.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання парламенту, передає RegioNews.

За нього проголосували 356 депутатів.

Згідно із нормами закону, учні, які завершують повну загальну середню освіту, звільняються від проходження державної підсумкової атестації у зв'язку з карантином.

Одержувачі освіти, які завершують здобуття повної загальної середньої освіти в 2019/2020 навчальному році, мають право пройти державну підсумкову атестацію, у тому числі у формі зовнішнього незалежного оцінювання, за власним бажанням", - йдеться в тексті закону.

Згідно з текстом закону, Кабінет міністрів на час карантину може визначати дату закінчення відповідного навчального року.

Нагадаємо, Міністерство освіти і науки України (МОН) готове провести зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) в безпечних умовах і вважає, що його скасування неприпустима і може створити корупційні ризики при вступі у вузи.