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26 квітня 2021, 16:59 92

Зеленський прогнозує спалах коронавірусу в Україні після Великодня

26 квітня 2021, 16:59 92
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Він вважає скупчення людей великою проблемою
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський закликав голів церков звернутися до вірян щодо дотримання протиепідемічних заходів під час відвідування храмів.

Про це він заявив під час брифінгу щодо вручення ліцензії на експлуатацію ядерної установки "СВЯП-2" (сховища відпрацьованого ядерного палива сухого типу) у Чорнобилі, пише RegioNews.

"Ми зараз бачили кадри, де дуже багато людей, де черги до церков стоять – мені здається, що через COVID-19 у нас може бути ще одна хвиля. Ось де є проблема", - сказав Зеленський.

Він додав, що на місці голів церков звернувся ще раз до всіх людей і сказав їм, щоб усе ж таки вони пам’ятали, що віра дуже важлива, але вона важлива для живих, перш за все.

Раніше повідомлялося, що на Великдень у деяких регіонах заборонять святкові богослужіння.

коронавірус Україна Володимир Зеленський карантин президент

 
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