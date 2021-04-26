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26 апреля 2021, 17:56 15

Зеленский подписал закон, освобождающий выпускников от прохождения ГИА

26 апреля 2021, 17:56 15
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Они имеют возможность пройти ее по собственному желанию в формате ВНО
Они имеют возможность пройти ее по собственному желанию в формате ВНО
Фото: из открытых источников
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, освобождающий в этом году выпускников учреждений среднего образования от обязательного прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА).

Об этом сообщается на сайте главы государства, передает RegioNews.

Из-за пандемии коронавирусной болезни с марта 2020 года в Украине обучение в учреждениях общего среднего образования осуществляется преимущественно в дистанционном формате. Этот закон призван уменьшить риски заболевания COVID-19 среди школьников и предотвратить дальнейшее ухудшение эпидемической ситуации в стране", - говорится в сообщении.

Согласно тексту документа, ученики школ и других заведений общего среднего образования, которые завершают обучение в 2020/2021 учебном году, освобождаются от прохождения государственной итоговой аттестации.

При этом ученики имеют право по собственному желанию пройти ГИА, в том числе в форме внешнего независимого оценивания", - отметили у Зеленского.

Там уверяют, что все этапы ВНО в этом году состоятся в запланированные сроки и независимо от уровня эпидемической опасности в регионах.

Напомним, в прошлом году также Верховная Рада позволила выпускникам сдавать ГИА по желанию. Проект закона внес в Раду президент Зеленский 17 июня.

В этом году Минобразования освободило учеников 4 и 9 классов от государственной итоговой аттестации.

ГИА Владимир Зеленский ученики пандемия обучение образование

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