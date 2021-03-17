Міносвіти звільнило учнів 4 та 9 класів від державної підсумкової атестації

Рішення набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України"

Рішення набуде чинності у день його публікації в "Офіційному віснику України"

Фото: із відкритих джерел

У 2021 році учні, які завершують навчання у 4 та 9 класах, будуть звільнені від проходження державної підсумкової атестації через пандемію коронавірусу.

Про це повідомив міністр освіти Сергій Шкарлет, передає RegioNews.

З огляду на пандемію коронавірусу та численні звернення освітян, батьків і дітей прийнято рішення щодо звільнення від проходження державної підсумкової атестації у 2020/2021 навчальному році учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти", - заявив Шкарлет.

Він додав, що у відповідному учнівському документі про освіту буде вказано, що учнів звільнено від проходження атестації.

У міністерстві вважають, що таке рішення буде сприяти організованому завершенню навчального року учнями в умовах поширення на території України COVID-19.

Нагадаємо, школи Києва достроково йдуть на канікули через спалах коронавірусу, - Кличко.