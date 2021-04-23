У погромника маріупольського супермаркету знайшли зброю та наркотики
Працівники поліції провели обшуки в чоловіка, який 22 квітня озброївся сокирою та влаштував погром в одному із супермаркетів Маріуполя. Тоді касири відмовилися обслуговувати його дружину, яка була без маски.
Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, передає RegioNews.
Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні.
Вдома у зловмисника правоохоронці виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також сокиру. Вилучену зброю та наркотики направили на експертизу.
Працівники поліції відкрили стосовно чоловіка кримінальну справу, йому загрожує до семи років позбавлення волі.
Нагадаємо, у Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску. Він почав трощити прилавки і майно закладу.