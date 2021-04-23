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23 квітня 2021, 18:02 16

У погромника маріупольського супермаркету знайшли зброю та наркотики

23 квітня 2021, 18:02 16
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Крім пошкодження майна магазину, його будуть судити за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин
Крім пошкодження майна магазину, його будуть судити за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин
Фото: Нацполіція
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Працівники поліції провели обшуки в чоловіка, який 22 квітня озброївся сокирою та влаштував погром в одному із супермаркетів Маріуполя. Тоді касири відмовилися обслуговувати його дружину, яка була без маски.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, передає RegioNews.

Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні.

Вдома у зловмисника правоохоронці виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також сокиру. Вилучену зброю та наркотики направили на експертизу.

Працівники поліції відкрили стосовно чоловіка кримінальну справу, йому загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску. Він почав трощити прилавки і майно закладу.

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