У погромника маріупольського супермаркету знайшли зброю та наркотики

Крім пошкодження майна магазину, його будуть судити за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин

Крім пошкодження майна магазину, його будуть судити за незаконне зберігання зброї та наркотичних речовин

Фото: Нацполіція

Працівники поліції провели обшуки в чоловіка, який 22 квітня озброївся сокирою та влаштував погром в одному із супермаркетів Маріуполя. Тоді касири відмовилися обслуговувати його дружину, яка була без маски.

Про це повідомляє пресслужба Маріупольського районного управління поліції, передає RegioNews. Вчора, 22 квітня, у супермаркеті в Приморському районі Маріуполя 35-річний чоловік зухвало розтрощив сокирою вітрини та товар. Громадяни, які перебували у приміщенні, не постраждали. Поліцейські оперативно встановили правопорушника та затримали його за місцем мешкання", - йдеться в повідомленні. Вдома у зловмисника правоохоронці виявили гвинтівку, помпову рушницю, муляж гранати, шаблю, канабіс, а також сокиру. Вилучену зброю та наркотики направили на експертизу. Працівники поліції відкрили стосовно чоловіка кримінальну справу, йому загрожує до семи років позбавлення волі. Нагадаємо, у Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску. Він почав трощити прилавки і майно закладу.

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