У погромщика мариупольского супермаркета нашли оружие и наркотики
Работники полиции провели обыски у мужчины, который 22 апреля вооружился топором и устроил погром в одном из супермаркетов Мариуполя. Тогда кассиры отказались обслуживать его жену, которая была без маски.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции, передает RegioNews.
Вчера, 22 апреля, в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении.
Дома у злоумышленника правоохранители обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также топор. Изъятое оружие и наркотики направили на экспертизу.
Работники полиции открыли в отношении мужчины уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы.
Напомним, в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски. Он начал крушить прилавки и имущество учреждения.