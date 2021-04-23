У погромщика мариупольского супермаркета нашли оружие и наркотики

Кроме повреждения имущества магазина, его будут судить за незаконное хранение оружия и наркотических веществ

Кроме повреждения имущества магазина, его будут судить за незаконное хранение оружия и наркотических веществ

Фото: Нацполиция

Работники полиции провели обыски у мужчины, который 22 апреля вооружился топором и устроил погром в одном из супермаркетов Мариуполя. Тогда кассиры отказались обслуживать его жену, которая была без маски.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского районного управления полиции, передает RegioNews. Вчера, 22 апреля, в супермаркете в Приморском районе Мариуполя 35-летний мужчина дерзко разбил топором витрины и товар. Граждане, которые находились в помещении, не пострадали. Полицейские оперативно установили правонарушителя и задержали его по месту жительства", - говорится в сообщении. Дома у злоумышленника правоохранители обнаружили винтовку, помповое ружье, муляж гранаты, саблю, каннабис, а также топор. Изъятое оружие и наркотики направили на экспертизу. Работники полиции открыли в отношении мужчины уголовное дело, ему грозит до семи лет лишения свободы. Напомним, в Мариуполе мужчина с топором устроил погром в супермаркете из-за маски. Он начал крушить прилавки и имущество учреждения.

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