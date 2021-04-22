У Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску
У місті Маріуполь Донецької області агресивний чоловік, озброєний сокирою, влаштував погром в одному із місцевих супермаркетів.
Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.
За даними правоохоронців, таку реакцію викликала відмова касирів обслуговувати його дружину через відсутність у неї захисної маски. Він почав трощити сокирою майно магазину.
Поліцейські встановили порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).
Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, у будинку чоловіка проводяться обшуки, він затриманий. Зловмиснику інкримінують хуліганські дії, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.
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