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22 квітня 2021, 18:39 12

У Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску

22 квітня 2021, 18:39 12
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Він почав трощити прилавки і майно закладу
Він почав трощити прилавки і майно закладу
Фото: Нацполіція
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У місті Маріуполь Донецької області агресивний чоловік, озброєний сокирою, влаштував погром в одному із місцевих супермаркетів.

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, таку реакцію викликала відмова касирів обслуговувати його дружину через відсутність у неї захисної маски. Він почав трощити сокирою майно магазину.

Поліцейські встановили порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, у будинку чоловіка проводяться обшуки, він затриманий. Зловмиснику інкримінують хуліганські дії, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

Увага! Нецензурна лексика

Нагадаємо, на Харківщині затримали банду "чорних ріелторів", які вбивали людей заради наживи.

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