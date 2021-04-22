У Маріуполі чоловік з сокирою влаштував погром в супермаркеті через маску

Він почав трощити прилавки і майно закладу

Він почав трощити прилавки і майно закладу

Фото: Нацполіція

Про це повідомляє поліція Донецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, таку реакцію викликала відмова касирів обслуговувати його дружину через відсутність у неї захисної маски. Він почав трощити сокирою майно магазину.

Поліцейські встановили порушника - ним виявився 35-річний місцевий житель. За попередньою інформацією, чоловік скоїв порушення через конфлікт між своєю дружиною і персоналом установи. Працівник зробив жінці зауваження на те, що вона знаходиться в публічному місці без захисної маски під час карантину", - йдеться в повідомленні.

За цим фактом поліція відкрила кримінальну справу за ч.4 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

Як повідомляє Telegram-канал Pavlovsky.news, у будинку чоловіка проводяться обшуки, він затриманий. Зловмиснику інкримінують хуліганські дії, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 7 років.

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