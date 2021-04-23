ДБР затримало шахрайку, яка обіцяла "вирішити” питання в Мін’юсті за $160 тис

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

Їй загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна

dbr.gov.ua

Працівники Державного бюро розслідувань затримали під час отримання коштів адвоката, яка вимагала у підприємця 160 тис. доларів.

Про це повідомляє пресслужба відомства, передає RegioNews.

За даними слідства, жінка вирішила обманом заволодіти грошима підприємця, який намагався повернути 8 земельних ділянок. Рініше вони були незаконно зареєстровані на іншу особу.

Вказана особа запевнила підприємця у тому, що за "винагороду" вона зможе вплинути на Колегію Міністерства юстиції України з розгляду скарг... задля прийняття позитивного рішення щодо скасування реєстраційних дій та повернення йому земельних ділянок”, - йдеться в повідомленні.

В ДБР додали, що за законодавством, це питання і так мало вирішитися на користь підприємця. Також правоохоронці зазначають, що жінка діяла у змові з іншими особами, яких встановлює слідство.

За цими фактами відкрили кримінальну справу, у разі доведення вини жінці загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель у Донецькій та Запорізькій областях.