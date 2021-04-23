СБУ викрила масштабну схему розкрадання земель у Донецькій та Запорізькій областях

Чиновники Держгеокадастру вивели із державної власності десятки тисяч гектарів землі

Чиновники Держгеокадастру вивели із державної власності десятки тисяч гектарів землі

Фото: СБУ

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Схема була організована для роботи із "елітними" земельними ділянками у Запорізькій та Донецькій областях.

За даними слідства, зловмисники оформлювали вільні ділянки землі на підставних осіб, частина з яких навіть не знала про схему. При цьому значно завищувалися обсяги дозволених квот, коли в одні руки передавалося більше 2 тис. га.

За оперативними даними спецслужби, за цією схемою у власність підставних осіб переоформлено земельні ділянки загальною площею понад 20 тисяч гектарів. Правоохоронці провели понад 40 обшуків у 6 областях у підрозділах Держгеокадастру, офісних приміщеннях учасників оборудки та за місцями їх проживання”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Закарпатті керівництво Держгеокадастру організувало схему розкрадання землі. Зловмисники вивели із державної власності 26 ділянок площею майже 54 га.