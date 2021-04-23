У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині

Поки невідомо, чи це було самогубство

Поки невідомо, чи це було самогубство

Фото з відкритих джерел

У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua. НП сталася на Кудряшова, 5. "Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в повідомленні. Причина самогубства і чи було це самогубство поки невідомо. Деталі встановить слідство. На місці працюють поліція, "швидка допомога" і СОГ. Нагадаємо, що на Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина.

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