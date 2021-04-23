У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині
Поки невідомо, чи це було самогубство
Поки невідомо, чи це було самогубство
У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.
Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.
НП сталася на Кудряшова, 5.
"Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в повідомленні.
Причина самогубства і чи було це самогубство поки невідомо.
Деталі встановить слідство. На місці працюють поліція, "швидка допомога" і СОГ.
Нагадаємо, що на Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина.
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