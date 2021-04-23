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23 квітня 2021, 17:40 957

У Києві чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки і застряг на магазині

23 квітня 2021, 17:40 957
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Поки невідомо, чи це було самогубство
Поки невідомо, чи це було самогубство
Фото з відкритих джерел
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У Києві в Солом'янському районі чоловік вистрибнув з вікна багатоповерхівки.

Про це пише RegioNews з посиланням на dtp.kiev.ua.

НП сталася на Кудряшова, 5.

"Чоловік вистрибнув з 8 поверху і завис на козирку магазину", – йдеться в повідомленні.

Причина самогубства і чи було це самогубство поки невідомо.

Деталі встановить слідство. На місці працюють поліція, "швидка допомога" і СОГ.

Нагадаємо, що на Закарпатті вкоротила собі віку 13-річна дівчина.

Україна Київ поліція самоубивство Столиця

 
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