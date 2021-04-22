На території Київської області продовжили до 30 квітня жорсткий карантин

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія ухвалила рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", – йдеться в повідомленні.