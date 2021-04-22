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22 квітня 2021, 19:20 111

На території Київської області продовжили до 30 квітня жорсткий карантин

22 квітня 2021, 19:20 111
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В регіоні запроваджена "червона” зона карантину
В регіоні запроваджена "червона” зона карантину
Фото: із відкритих джерел
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У Київській області регіональна комісія з питань ТЕБ і НС продовжила дію суворих обмежень “червоної” зони до 30 квітня.

Про це повідомляє Київська обласна державна адміністрація, передає RegioNews.

Ситуація із захворюванням на COVID-19 в нашій області поки що залишається складною. За даними обласного лабораторного центру, тільки за останню добу зафіксовано 877 нових випадків захворювання. Кількість госпіталізації також залишається на високому рівні. Тому комісія ухвалила рішення продовжити додаткові протиепідемічні заходи в області ще на тиждень до 30 квітня", – йдеться в повідомленні.

Окремим територіям Київщини залежно від епідемічного стану рекомендували:

  • на окремих територіях рішеннями місцевих комісій з питань ТЕБ і НС призупиняти освітній процес;
  • дозволити з урахуванням завантаженості збільшувати або зменшувати кількість громадського транспорту, а також інтервал руху на внутрішньообласних автобусних маршрутах, крім таких годин: із 07:00 по 10:00, із 16:00 до 20:00;
  • здійснювати перевезення пасажирів у кількості 50% місць;
  • поінформувати жителів Київщини про зміни в графіках перевезень;
  • рекомендувати керівникам закладів торгівлі пріоритетне обслуговування з 10:00 до 12:00 людей похилого віку.

Крім того, на території області продовжують діяти всі інші протиепідемічні заходи, передбачені для "червоного" рівня.

Нагадаємо, у Київській області продовжили карантин: регіон досі "червоний".

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