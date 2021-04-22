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22 апреля 2021, 21:31 180

В Днепропетровской области решили не закрывать храмы на Пасху

22 апреля 2021, 21:31 180
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Жителей региона призвали соблюдать карантинные ограничения во время праздников
Фото: из открытых источников
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На территории Днепропетровской области местные власти решили не ограничивать посещение храмов во время Пасхальных праздников.

Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает RegioNews.

В Пасху на Днепропетровщине храмы будут работать. Граждан призывают выполнять требования карантина - носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.

Пожилых людей и с подозрением на заболевание COVID-19 призвали оставаться дома.

Освящение пасок начнут в субботу 1 мая. Большинство храмов будут транслировать праздничную службу в соцсетях.

Напомним, в прошлом году мэр Днепра Борис Филатов накануне Пасхи пригрозил заложить дверь церквям и перекопать к ним дороги.

Днепропетровская область Пасха церковь карантин коронавирус ОГА

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