В Днепропетровской области решили не закрывать храмы на Пасху
Жителей региона призвали соблюдать карантинные ограничения во время праздников
Жителей региона призвали соблюдать карантинные ограничения во время праздников
На территории Днепропетровской области местные власти решили не ограничивать посещение храмов во время Пасхальных праздников.
Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской ОГА, передает RegioNews.
В Пасху на Днепропетровщине храмы будут работать. Граждан призывают выполнять требования карантина - носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию.
Пожилых людей и с подозрением на заболевание COVID-19 призвали оставаться дома.
Освящение пасок начнут в субботу 1 мая. Большинство храмов будут транслировать праздничную службу в соцсетях.
Напомним, в прошлом году мэр Днепра Борис Филатов накануне Пасхи пригрозил заложить дверь церквям и перекопать к ним дороги.
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