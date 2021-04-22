Стало відомо, чи планують у столиці продовжувати навчання школярів влітку
Дистанційне навчання у Києві не переривалось, а канікули були у заплановані терміни, тому школи столиці не мають наміру продовжувати навчання у перший місяць літа.
Про це в ефірі Громадського радіо заявив начальник Головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко, пише RegioNews.
"У міністерстві зараз немає інформації про те, що заклади освіти ухвалюють рішення про продовження роботи у червні", - сказав Кононенко.
Втім, додав він, що йдеться про продовження навчання може йти у деяких регіонах, особливо західних, оскільки там була ситуація, коли канікули оголошувались понаднормово.
Згідно з законодавством, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня. Обов'язковими для навчання є 175 днів у році.
Нагадаємо, що на початку квітня у столиці призупинили набір першокласників до шкіл. Згодом у КМДА повідомили, що прийом першокласників до шкіл Києва буде відновлений вже у травні.