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22 квітня 2021, 17:46 367

Стало відомо, чи планують у столиці продовжувати навчання школярів влітку

22 квітня 2021, 17:46 367
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Обов'язковими для навчання школярів є 175 днів у році
Обов'язковими для навчання школярів є 175 днів у році
Рixabay
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Дистанційне навчання у Києві не переривалось, а канікули були у заплановані терміни, тому школи столиці не мають наміру продовжувати навчання у перший місяць літа.

Про це в ефірі Громадського радіо заявив начальник Головного управління шкільної освіти Міністерства освіти і науки Юрій Кононенко, пише RegioNews.

"У міністерстві зараз немає інформації про те, що заклади освіти ухвалюють рішення про продовження роботи у червні", - сказав Кононенко.

Втім, додав він, що йдеться про продовження навчання може йти у деяких регіонах, особливо західних, оскільки там була ситуація, коли канікули оголошувались понаднормово.

Згідно з законодавством, в Україні навчальний рік починається 1 вересня і завершується не пізніше 1 липня. Обов'язковими для навчання є 175 днів у році.

Нагадаємо, що на початку квітня у столиці призупинили набір першокласників до шкіл. Згодом у КМДА повідомили, що прийом першокласників до шкіл Києва буде відновлений вже у травні.

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