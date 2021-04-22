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22 квітня 2021, 15:12 11

У Миколаєві від коронавірусу померли дві породіллі

22 квітня 2021, 15:12 11
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Місто вже майже місяць перебуває в "червоній” зоні карантину
Місто вже майже місяць перебуває в "червоній” зоні карантину
Фото: із відкритих джерел
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У Миколаєві упродовж останнього місяця від COVID-19 померли дві породіллі, дітей однієї з них вдалося врятувати.

Про це під час сесії міської ради повідомив мер міста Олександр Сєнкевич, передає RegioNews.

У місті Миколаєві за останній місяць від наслідків коронавірусу померли дві породіллі. Дітей однієї вдалося врятувати, в іншої – ні, бо жінка мала невеликий термін вагітності”, - сказав мер.

Сєнкевич додав, що в пологовому будинку №1 лікуються 18 породіль, у яких підтвердили захворювання COVID-19, одна із них перебуває у реанімації.

За словами мера, наразі немає перспективи виходу міста з "червоної” зони. Всього минулої доби у Миколаєві від коронавірусу померли 13 людей, захворіли 346 осіб.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у харківському пологовому будинку померли дві породіллі з COVID-19.

20 квітня у Харкові померла вже третя за місяць породілля з COVID-19.

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