В Николаеве от коронавируса умерли две роженицы
В Николаеве за последний месяц от COVID-19 умерли две роженицы, детей одной из них удалось спасти.
Об этом во время сессии городского совета сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает RegioNews.
В городе Николаеве за последний месяц от последствий коронавируса умерли две роженицы. Детей одной удалось спасти, другой - нет, потому что женщина имела небольшой срок беременности", - сказал мэр.
Сенкевич добавил, что в роддоме №1 лечатся 18 рожениц, у которых подтвердили заболевание COVID-19, одна из них находится в реанимации.
По словам мэра, сейчас нет перспективы выхода города из "красной" зоны. Всего за минувшие сутки в Николаеве от коронавируса умерли 13 человек, заболели 346 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19.