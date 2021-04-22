В Николаеве от коронавируса умерли две роженицы

Город уже почти месяц находится в "красной" зоне карантина

Город уже почти месяц находится в "красной" зоне карантина

Фото: из открытых источников

В Николаеве за последний месяц от COVID-19 умерли две роженицы, детей одной из них удалось спасти.

Об этом во время сессии городского совета сообщил мэр города Александр Сенкевич, передает RegioNews.

В городе Николаеве за последний месяц от последствий коронавируса умерли две роженицы. Детей одной удалось спасти, другой - нет, потому что женщина имела небольшой срок беременности", - сказал мэр.

Сенкевич добавил, что в роддоме №1 лечатся 18 рожениц, у которых подтвердили заболевание COVID-19, одна из них находится в реанимации.

По словам мэра, сейчас нет перспективы выхода города из "красной" зоны. Всего за минувшие сутки в Николаеве от коронавируса умерли 13 человек, заболели 346 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в харьковском роддоме умерли две роженицы с COVID-19.

20 апреля в Харькове умерла уже третья за месяц роженица с COVID-19.